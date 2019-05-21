حساب المواطن: 44% من مستفيدي دفعة مايو نالوا الاستحقاق الكامل

تجاوز عددهم 2.2 مليون.. مشكلين 60% من إجمالي عدد المستفيدين

تحصل 44% من أرباب الأسر والمستقلين على الاستحقاق الكامل في الدفعة "18" "دفعة شهر مايو" من برنامج حساب المواطن، حيث تجاوز عددهم 2.2 مليون مشكلين 60% من إجمالي المستفيدين.

وبلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ بدء البرنامج وحتى هذه الدفعة 42.5 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأشار إلى أن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة "18" قد بلغ 1.2- %، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.72 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.77 مليون.

وحثّ المواطنين على ضرورة تسجيل بياناتهم والإفصاح بشكل صحيح تفادياً لعدم الاستحقاق في الدفعات القادمة.

وأوضح أن موعد إيداع الدفعة "19" يوم 10 من شهر يونيو القادم.