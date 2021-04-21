"الاتحاد" يفرط بفرصة مشاركة "الهلال" الصدارة.. و"الوحدة" تتعقد حظوظه في البقاء

سباق الصدارة والهروب من شبح الهبوط يشتد في دوري المحترفين

تشتعل المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد خمس مباريات من الجولة 26، بينما تأجلت مباريات أندية الهلال والنصر والأهلي نظير مشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم تسفر نتائج المباريات الـ5 عن أي تعديل في جدول الترتيب بالنسبة للفرق المتنافسة على صدارة الترتيب أو الباحثة عن الهروب من شبح الهبوط، حيث اكتفى تأثير نتائجها على وسط جدول الترتيب.

نتائج الجولة

فرط الاتحاد بفرصة القفز للصدارة مناصفة مع الهلال المتصدر ووصيفه الشباب (48 نقطة لكليهما) بسقوطه المفاجئ بفخ التعادل السلبي مع مضيفه الباطن ليبقى بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وكان الاتفاق أكثر الرابحين؛ إذ بات على بعد 3 نقاط عن رباعي المقدمة بصعوده للمركز الخامس 38 نقطة بفضل فوزه على نظيره الوحدة بهدف دون رد، والأخير تعقدت حظوظه كثيراً في البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين خاصة وأنه أصبح بالمركز الخامس عشر (وما قبل الأخير بـ27 نقطة).

وأنعش فريق أبها من آماله في الاستمرار بمنافسات دوري المحترفين بفضل فوزه الثمين على متذيل جدول الترتيب العين بهدف دون مقابل رافعاً رصيده إلى (34 نقطة بالمركز الحادي عشر) هذه الهزيمة جعلت العين على مقربة من العودة للهبوط لدوري الأولى وبقائه في دوري الكبار بات مسألة وقت لا أكثر.

وواصل الرائد مسلسل نتائجه الإيجابية للجولة الرابعة على التوالي بعد أن حقق فوزاً متأخراً على مضيفه القادسية بهدف دون رد صعد من خلاله للمركز السابع على جدول الترتيب بـ 35 نقطة في حين حرمت الخسارة القادسية من فرصة تحسين مركزه والصعود للمركز السادس ليبقى عاشراً بـ 34 نقطة.

وفشل فريق ضمك في الخروج من دوامة الهبوط بتعادله بهدف لمثله مع مضيفه الفتح الذي صعد للمركز الثامن بـ 35 نقطة بينما توقف العداد النقطي لفريق ضمك عند 28 نقطة بالمركز الرابع عشر وهو أحد المراكز المؤهلة للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

موعد باقي المباريات

ينتظر أن تُستكمل منافسات الجولة يومي الأربعاء والجمعة الثالث والعشرين والخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري الموافق الخامس والسابع من شهر مايو المقبل.

حيث يلتقي يوم الأربعاء 23 رمضان الجاري النصر مع ضيفه الفيصلي على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض .

فيما ستقام قمة مباريات الجولة والتي تجمع المتصدر الهلال والوصيف الشباب في ديربي الرياض يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة التعاون ونظيره الأهلي والمقررة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.