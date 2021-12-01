معهد إعداد القادة ينظم 23 برنامجًا تدريبيًا للرياضيين .. في 6 مدن سعودية

بهدف تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة

كشف معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة، أمس الثلاثاء، عن تنظيم 23 برنامجًا تدريبيًا في 6 مدن، خلال شهر ديسمبر، وذلك عبر منصة المعهد التعليمية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يسعى من خلاله إلى تطوير المستفيدين من تلك البرامج، وتأهيلهم وزيادة معارفهم من خلال المحاضرات المختلفة، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.



وقد تنوعت الدورات التي توزعت على 6 مدن في السعودية- ما بين الحكام والمدربين والدورات الإدارية المختلفة في شتى الأقسام مثل العلاقات العامة والقانون والإدارة والتغذية.

ويسعى معهد إعداد القادة إلى رفع عدد المتخصصين في المجال الرياضي من خلال تنوع البرامج وشموليتها لجميع مناطق السعودية، باللغتين العربية والإنجليزية.