"مجزرة إعدامات جماعية" تمت بأمر "خامنئي" .. قيادي أحوازي يروي: اعتقلوا ألفاً

حصاد 30 يوماً يتحدث عنه "الياسين": بطريقة العصابات يُخطفون من المنازل والمدارس

أكّد نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين؛ لـ "سبق"، أنه كلما اشتد الحراك المدني الثقافي السياسي وتحرك المواطن الأحوازي لمطالبة النظام الإيراني بحقوقه القانونية والشرعية في الأحواز العربية المحتلة ارتفع عدد الأحوازيين الذين تختطفهم قوات النظام.

وأوضح: "نعم قلت مختطفين وليس معتقلين وذلك لأن النظام الإيراني لا يطبق أبسط شروط الاعتقال وهو جلب التهمة أو ورقة قضائية تشرُط اعتقال المطلوب للعدالة -هذا إذا فرضنا جدلاً أن هناك عدالة في إيران-".

وعلى طريقة العصابات الرجعية و"داعش" وبهويات مجهولة ودون أي إنذار يخطفون الأطفال والشباب والنساء من بيوتهم أو الشوارع أو العمل أو المدرسة؛ ليصبح بعدها مصيرهم مجهولاً.

وأضاف: "نعم يرتفع عدد المعتقلين الأحوازيين بشكل موسمي عند النظام، والأحوازي مع أي تغيير في المنطقة أو الإقليم عليه أن يتوقع تفاقم المعاناة وإعداد نفسه لمزيد من الإعدامات والاعتقالات".

وبيّن: "خلال شهر أكتوبر الماضي فقط اعتُقل أكثر من 1000 أحوازي بعد عملية المنصة ضد العرض العسكري في الأحواز، وكانت هذه الاعتقالات بشكل عشوائي، كانت الاستخبارات تدخل بيوت الأحوازيين دون إذن أو حكم دخول وتفتيش البيوت من المحاكم الإيرانية، هكذا وبشكل عشوائي اعتقلوا النساء والأطفال والشيوخ، ومن بين المعتقلين شباب أيضاً".

وتابع: "وصلتنا معلومات من مصادرنا الخاصة اليوم، أن نظام إيران قام بإعدام 22 شخصاً أحوازياً ولم يسلم جثث الشهداء لذويهم؛ بل اشترط النظام الإيراني على عائلات الأحوازيين بعد إخبارهم بإعدام أبنائهم، اشترط ألا يقيموا أيّ مراسم تعزية ولا يفتحوا بيوتهم للجماهير الأحوازية التي تأتي لتقديم واجب العزاء".

وأردف: "من بين الشهداء المعدومين الذين صدرت أحكام إعدامهم من قِبل محكمة الثورة قبل يومين، معتقلون صدرت عليهم أحكام ويقضون فترة أحكامهم في السجن، لكن النظام اتهمهم بعملية المنصة على العرض العسكري في الأحواز ونُفِّذ الإعدام بحقهم".

وقال: "نحن المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان ندين ونستنكر هذه المجزرة، مجزرة الإعدامات الجماعية التي قامت بها السلطات الإيرانية ضد الأحوازيين العزل وكانت بأوامر من خامنئي مباشرة، فمن هنا ومن خلال (سبق) صحيفتكم الموقرة، نطالب المنظمات الحقوقية الدولية والعربية، وبالتحديد منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس واتش"، بإدانة ومعاقبة النظام الإيراني ومحاسبته ومحاكمته أمام المحاكم الدولية".