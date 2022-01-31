"آل دريم" يحصل على الدكتوراه في علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية

حصل عبدالله بن محمد حسين آل دريم، على درجة الدكتوراه في علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية من جامعة الملك سعود بالرياض.

وبهذه المناسبة تَلَقى "آل دريم" خالص التهاني والتبريكات من أسرته وزملائه وأصدقائه؛ سائلين الله له دوام التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.