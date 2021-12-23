بريطانيا تسجل 119,789 إصابة جديدة بكورونا و 147 وفاة

إجمالي الإصابات 11,769,921 والوفيات 147,720 شخصاً

سجّلت بريطانيا 119,789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,769,921، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,720.