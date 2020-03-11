جمعية "إكرام" تستحدث أول إدارة للقسم النسائي والمتطوعات

للوصول لأكبر فئة ومنع هدر الطعام

استحدثت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، إدارة القسم النسائي والمتطوعات، في إطار خططها لتطوير الأمن الغذائي.



وقالت مديرة الإدارة صباح المسعودي، لـ"سبق": إن خطوة جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، في استحداث أول نشاط تحت إدارة نسائية؛ مهمة للوصول لأكبر فئة وإيصال فكرة منع هدر الطعام.



وأشارت إلى وجود عدد من الخطط التطويرية والتنموية التي تحقق الأمن الغذائي ومن ثم السلم الاجتماعي.



جاء ذلك خلال تنظيم القسم النسائي، معرضًا توعويًّا في إحدى المدارس الأهلية، لتوعية الطالبات بأهمية حفظ فائض الطعام وتقدير النعم التي وهبنا الله إياها.



ووزعت الإدارة مطويات توعوية عن أهمية حفظ النعمة وكميات الهدر التي تذهب إلى مكبّ النفايات، وحجم الخسائر التي تتكبدها المملكة بفعل ذلك.



كما وزعت للفتيات أوراق تلوين لجذب اهتمامهن وربط الأمر بالترفيه والمتعة مع تحقيق الفائدة.