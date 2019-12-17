بالفيديو.. شاهد ما حدث للكرة لحظة لعب ضربات الترجيح

في كأس محمد السادس للأندية العربية

شَهِدت مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، ضِمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، مشهدًا طريفًا كان بطله "الهواء".

وتأهل مولودية الجزائر إلى ربع نهائي البطولة؛ حيث سيواجه الرجاء المغربي؛ إثر تغلبه على الفريق العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 4- 2 في دور الـ16.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، رفضت الكرة مرارًا الوقوف على علامة ضربات الجزاء وسط محاولات متكررة من لاعب مولودية الجزائر، نبيل لعمارة، الذي سجلها بعد محاولات استمرت لنحو 4 دقائق.

وما زاد من طرافة المشهد أن حارس فريق القوة الجوية العراقي كان يحاول الوقوف بصعوبة على خط المرمى؛ لكن الرياح كانت تدافعه إلى داخله.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جرت، الاثنين، بالتعادل السلبي وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب بالعراق.

وظهر المولودية والقوة الجوية بمستوى دون المتوسط؛ حيث تسببت الرياح في حرمان الطرفين من تطبيق أسلوب لعبهما المعتاد.

وشهدت المباراة سيطرة نسبية لصالح مولودية الجزائر، الذي كان قريبًا جدًّا من التسجيل في أكثر من مناسبة، غير أن غياب الهدوء أمام المرمى، حرم الفريق الجزائري من الوصول إلى مرمى الضيوف.