تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة.. بسبب الأوضاع الصحية

تم تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الخليجيّة الثالثة، لتقام خلال الفترة من 11 - 21 مايو 2022، التي كان من المقرّر إقامتها في دولة الكويت اعتبارًا من تاريخ 9 يناير 2022.

وأعلن القرار خلال الاجتماع الـ92، الذي عقد في البحرين اليوم.

وأشار قرار التأجيل إلى أن السبب ما سمَّته بالأوضاع الصحية التي طرأت مع ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون"، وما نصحت به منظمة الصحة العالمية بتأجيل جميع الأنشطة التي يصحبها تجمعات، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية في معظم دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.