"مدير سجون مكة": المملكة تعيش رؤية طموحة عزّزت مكانتها عالميًّا

رفع مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة المباركة لقائد هذه النهضة الشاملة للمملكة التي تعيش رؤية طموحة ٢٠٣٠؛ ما عزز مكانتها عالميًّا.



وقال الدويش: نستلهم مع هذه الذكرى الغالية التاريخ المشرف لبلادنا، ومن خلاله تم تطويع كل الفرص المتاحة حتى امتلكنا تلك المكتسبات والمقدرات، وعززنا من وجودنا وصوتنا عسكريًّا واستراتيجيًّا.



وواصل اللواء الدويش بالقول: ها نحن نشاهد بأم أعيينا كيف موقعنا وكيف هو موقع من يبارزنا العداء، كل ذلك لم يكن ليتأتّى لولا وجود قيادة حكيمة قادرة على القراءة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، داعيًا الله أن يحمي هذه البلاد وحكّامها من كل مكروه.