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قال: مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار

خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.



وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.