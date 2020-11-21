خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا

قال: مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.

وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

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21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 02:22 PM

قال: مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار

خادم الحرمين مغرداً: مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار #كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: نسعد باجتماع قادة دول #مجموعة_العشرين التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة #كورونا على العالم.

وأضاف الملك سلمان عبر "تويتر": مسؤوليتنا ستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

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قمة مجموعة العشرين بالرياض

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