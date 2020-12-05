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لم تقع أي خسائر أو إصابات

مصر: هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على "مقياس ريختر"

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية شرق البحر المتوسط بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض السكان في العاصمة القاهرة ومدن الدلتا الساحلية.

وأوضح رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضي، في تصريح له اليوم أن تلك الهزة الأرضية وقعت على بعد ٥٠٠ كيلومتر شمال محافظة دمياط، وعلى عمق ٩٠ كم؛ ما أدى إلى شعور السكان بها. مؤكدًا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.