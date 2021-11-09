"التحالف": تدمير 22 آلية عسكرية لميلشيا الحوثي وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 22 من الآليات العسكرية، وموقع تخزين أسلحة وذخائر، والقضاء على 110 عناصر إرهابية.
تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات الانقلابيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 22 من الآليات العسكرية، وموقع تخزين أسلحة وذخائر، والقضاء على 110 عناصر إرهابية.