رقم خيالي .. كم تكلفة الحملة الانتخابية لـ "ترامب" و"بايدن"؟

سعى كل منهما إلى تكثيف دعايته السياسية

ينفق المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية مبالغ طائلة على حملاتهم الانتخابية، في بلد ضخم يسعى فيه كل مرشح إلى تكثيف دعايته السياسية لإقناع أكبر عدد من الناخبين.

وبحسب "فرانس 24"، بلغت تكلفة حملة كل من دونالد ترامب وجو بايدن حوالي 1.3 مليار يورو.

وتعد هذه الأرقام خيالية إذا ما تمت مقارنتها مع دول ديمقراطية أخرى كفرنسا مثلا، حيث قدرت كلفة حملة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ16 مليون يورو.

