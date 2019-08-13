الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين يهنئون القيادة بنجاح حج هذا العام

إدارة احترافية وتنظيمات عالية المستوى والدقة

رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى مقام سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وذلك بمناسبة النجاح التام والاقتدار المتميز الذي ظهر في تنظيم حج هذا العام، وما تميز به من إدارة احترافية، وتنظيمات عالية المستوى والدقة، وما شهده من تضافر للجهود وتكامل بين الأجهزة المعنية، وكلّ ذلك عائد إلى ما وفرته القيادة الرشيدة -حفظها الله- من الإمكانات اللازمة، وما أعدّته حكومة المملكة -وفقها الله- من جاهزية عالية وقدرات ذات كفاءة متميزة على كل الأصعدة؛ والتي تحرص الدولة -حفظها الله- على تهيئتها في كل موسم حج. وفي هذا الموسم على وجه الخصوص شهدت تلك الجهود غايتها القصوى حتى تكللت كل الجهود المبذولة بهذا النجاح المتميز لموسم الحج المبارك والذي شهد له العالم أجمع.

وبيّن أن الاهتمام بخدمة الحرمين الشريفين هو التزام تاريخي متواصل من قبل قيادتنا الرشيدة -أيّدها الله- بالمسؤولية التاريخية الإسلامية التي أخذتها على عاتقها منذ تأسّس هذا الوطن المعطاء على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه الملوك البررة -رحمهم الله- وذلك منهج اختطته الدولة لا تحيد عنه؛ التزاماً منها بالمسؤولية الإسلامية المتمثلة في خدمة الحرمين الشريفين، ونشر رسالة الإسلام والسلام عبر هذا الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي الحنيف، واستشعاراً أكيدا منها بعظم هذه المسؤولية الإسلامية التي تلتزم بها من خلال قيادة العالم الإسلامي، وإن المملكة وهي تمارس دورها القيادي في خدمة الإسلام والمسلمين وهي تعنى بخدمة الحرمين الشريفين لتقدِّم في سبيل ذلك منهج الإسلام الحقّ ووسطيته السمحاء التي تحارب الكراهية والتعصب وتنبذ المذهبيةٍ المقيتة، مؤكدةً أنها دائماً تلتزم بمبادئ الإسلام التي تقرر أن البشر سواسية لا فرق بينهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى.

وفي ختام تصريحه، بيّن أنَّ المملكة العربية السعودية بما تحقِّقه من نجاحاتٍ متواليةٍ في موسم الحج عاماً بعد عام، قد جعلت الكثير من العقلاء في العالم والدول الإسلامية؛ والأقلام العادلة المنصفة في الصحافة تعترف بتفوق المملكة في هذا الشأن؛ وتعبّر عن الثناء والتقدير على ما تبذله من تجهيزاتٍ؛ وجهودٍ وخدماتٍ؛ ورعاية وعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ترجمتها الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج على أرض الواقع؛ متفانين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وباذلين الغالي والنفيس لتوفير الراحة والأمن والطمأنينة لهم، حتى يتيسر لهم أداء مناسك الحج في أجواءٍ طيبة؛ وفي يسرٍ وسهولة عبر منظومةٍ تتشارك فيها قطاعات الدولة كافةً من مدنيين وعسكريين شاعرين بعظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، معتزين بواجبهم الوطني والإسلامي.

اهتمام ومتابعة دائمة

ورفع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، باسمه ونيابة عن كل منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ على كل الأصعدة.

ورفع أصدق التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، على متابعته الدائمة والمستمرة لما يقدم من خدمات متكاملة عبر كل القطاعات لحجاج بيت الله الحرام.

وهنأ الدكتور "العامودي" صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة ومتابعة مستمرة، وتأكيداً لأهمية تضافر الجهود وتكامل الخدمات بين الجهات الأمنية والقطاعات الخدمية العاملة في الحج، مهنئاً صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

ونوّه أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام من صيانة 6821 كيلومتراً على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الرعاية والمتابعة الكريمة من القيادة الرشيدة بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- مؤكداً أن المملكة والتي شرّفها الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوف بيته الحرام، سخرت كل الخدمات التي تسعى لراحة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن وزارة النقل بدأت في التحضير المبكر لموسم حج هذا العام من خلال كافة فريق المنظومة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة والتأكد من سلامتها والوقوف على جاهزيتها، إضافةً إلى قيامها بالعديد من التوسيعات لبعض الطرق ورفع نسبة الجودة والسلامة داخل وخارج المدن من خلال استخدام أحدث التقنيات، مؤكداً أن الوزارة قامت بتكثيف حملاتها التفتيشية على مداخل المشاعر المقدسة؛ وذلك للتأكد من سلامة ونظامية وسائل النقل المخصصة للحجاج، إضافةً إلى إشرافها الميداني؛ لضمان انسيابية تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.

وثمّن الدكتور "العامودي" جهود منسوبي منظومة النقل كل على مجهوداتهم، ولجميع العاملين في موسم حج هذا العام، وعلى جهودهم المبذولة لتأمين وتوفير أفضل خدمات النقل نحو 2.500.000 حاج.

واختتم وزير النقل تهنئته بالدعاء لضيوف الرحمن بقبول حجهم، وأن يعيدهم المولى سبحانه وتعالى، إلى ديارهم سالمين.

إنجازات متميزة في كل القطاعات

ورفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بالنجاح الكبير لموسم حج هذا العام 1440هـ، وما تحقق فيه من إنجازات متميزة في كل القطاعات والمجالات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن هذا الموسم 1440 كان موسماً استثنائياً لقطاع خدمات المياه، حيث عكست الأرقام القياسية التي تم تحقيقها هذا العام ولأول مرة في تاريخ الحج كل الجهود والأعمال المبذولة لإنجاح العمليات التشغيلية للخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال: تمكّنّا هذا العام بتوفيق من الله في تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة قدرة التوزيع بتعاون ودعم من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال استعدادات مبكرة بخطط تنفيذية ومنظومة مائية مترابطة وأنظمة تقنية ذكية وبكوادر وطنية شابة من ضخ وتوزيع مليون متر مكعب من المياه في يوم الوقوف بعرفات، وأكثر من 41 مليون متر مكعب خلال الموسم، بالإضافة إلى رفع المخزون الاستراتيجي إلى أكثر من مليوني متر مكعب بزيادة بلغت 34% عن العام الماضي ويقابله المخزون التشغيلي والذي تجاوز 900 ألف م3 ولأول مرة في تاريخ موسم الحج وبزيادة بلغت 11% عن الموسم الماضي.

وأفاد بأن الشركة ولله الحمد نجحت في تحقيق ضخ مستمر للمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، مع رفع معدل الضخ المستمر للأحياء المخدومة بالشبكات في مدينة مكة المكرمة إلى 22 ساعة في اليوم وبنسبة تحسن بلغت 30% عن العام الماضي، دون تأثير على كميات المياه للمدن والمحافظات المجاور للعاصمة المقدسة.

واختتم "الموكلي" تصريحه بأن الشركة ومع نهاية موسم هذا العام بدأت وبشكل مباشر في وضع الدروس المستفادة والتخطيط للموسم القادم بتوسيع دائرة التغطية للتشغيل الذكي في كل مرافق المنظومة المائية وشبكاتها في المشاعر المقدسة، ووضع الحلول التقنية منها والفنية لتحقيق استدامة الكفاءة التشغيلية بأداء ديناميكي متسارع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

نجاح لافت على كل الأصعدة

كما رفع رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أصدق التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- نظير النجاح المتميز الذي واكب أعمال موسم حج هذا العام 1440هـ.

ووجّه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على متابعتهما الدائمة والمستمرة لما يقدم من خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة: إن ما تحقق من نجاح لافت على كل الأصعدة خلال موسم حج هذا العام يأتي بفضل التوجيهات الكريمة والمتابعة الشخصية من لدن قيادتنا الحكيمة –حفظها الله– لتقديم أرقى وأفضل الخدمات والإمكانات والقدرات لحجاج بيت الله الحرام في سبيل هذا الشرف العظيم، مثمناً الجهود التي قامت بها كل قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة لخدمة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن التي أسهمت جميعها بعد توفيق الله –عز وجل- للخروج بهذا الموسم المثالي بكل المقاييس.

وأضاف أن نجاح بلادنا المباركة التي شرفها الله بنيل هذا الفضل العظيم وتقديم هذه الخدمة المباركة لإدارة منظومة الحج من كل عام، يعد نتاج ثمرة تخطيط سليم ودقيق، مؤكداً أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وهي قائمة على خدمة بيوت الله وضيوفها، مستشعرة شرف الخدمة وحمل الأمانة العظيمة في حماية بيوت الله والمشاعر المقدسة وخدمتها وخدمة قاصديها.

وأشار المهندس "الخلب" إلى أن الهيئة العامة للموانئ تشرفت كسائر القطاعات والأجهزة الحكومية المختلفة في تنفيذ الخطط وتوفير الخدمات والتجهيزات اللازمة لحسن استقبال ومغادرة حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً خلال موسم حج هذا العام وتيسير وتسهيل إجراءاتهم عبر ميناء جدة الإسلامي، والذي أتم بفضل الله استقبال أكثر من 22 ألف حاج، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بحجاج العام الماضي وذلك عبر 22 رحلة، بزيادة نسبتها 29% مقارنة برحلات العام الماضي من خلال 4 عبارات، وبصالة للقدوم تستوعب أكثر من 800 حاجاً في الساعة والمزودة بكل الإمكانات والتجهيزات المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن.

أجواء إيمانية تحفها رعاية الله

وعبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، على نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وقال سموه في برقية رفعها لسمو وزير الداخلية: نهنئ سموكم بمناسبة نجاح موسم حج 1440هـ الذي أدى فيه المسلمون مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط أجواء إيمانية تحفها رعاية الله ثم ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعتكم لجميع أعمال لجان الحج وقطاعات وزارة الداخلية التي كان لها جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن".

وأضاف سمو الأمير فيصل بن نواف: "وإنني إذ أهنئ سموكم الكريم لأدعو الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلادنا من كل مكروه.

جهود جبارة لخدمة الحجاج والزوار

كما رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وأشاد الدكتور "السند" بما تقدمه هذه الدولة المباركة من جهود جبارة لخدمة الحجاج والزوار، راجياً من الله العلي القدير أن يجعل ما قدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

ووجّه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه الدولة من جهود عظيمة ومباركة في خدمة الإسلام والمسلمين.

ولفت الانتباه إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاركت في موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الحجاج بالقصيم؛ ومنفذ الوديعة بمنطقة نجران، لتنال شرف خدمة ضيوف الرحمن، قياماً بواجبها الشرعي، وتحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وذلك من خلال المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع البالغ عددها ٤٢ مركزاً ونقطة توزيع يعمل فيها أعضاء ميدانيون ومترجمون مؤهلون من حملة الشهادات العليا.

واختتم "السند" بالدعاء بأن يجعل الله ما قدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في موازين حسناتهما، وأن يبارك في عمرهما وعملهما، وأن يجعل ما جادا به رفعة لهما في الدنيا والآخرة، وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.

هذا النجاح القياسي

ورفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، والذي تحقق بعد توفيق الله سبحانه ثم بما توليه هذه الدولة المباركة من اهتمام وبذل كبير خدمة لضيوف الرحمن والحرمين الشريفين.

وقال سموه: "إن هذا النجاح القياسي يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما لله ـ لتيسير وتسهيل نسك الحج عبر تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في كل الأماكن التي يؤدون فيها حجهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك في زيارتهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة".

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن ما قدم من تكاتف القطاعات كل التي يقوم عليها أبناء هذا الوطن الأوفياء من مدنيين وعسكريين لحجاج بيت الله الحرام لهو شرف عظيم قد شرف الله به أبناء هذه البلاد المباركة والتي نذرت نفسها قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن عبر تسخير الإمكانيات كل لأداء هذه الرسالة على الوجه المطلوب والذي يرضي الله سبحانه وتعالى، منوهاً سموه بما تحظى به المشاعر المقدسة من بذل وعطاء مستمر من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ وفق مشروعات متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم.

وأشار سموه إلى أن هذا الوطن ومنذ تأسيسه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد شرفه الله بخدمة الحرمين الشريفين عبر الاستعداد المبكر على المستويات كل التي تؤكد للعالم أجمع عظم العناية والاهتمام التي توليها القيادة ـ أيدها الله ـ للحرمين الشريفين وضيوفهما، معرباً سموه عن شكره وتقديره لما تقوم به لجنة الحج المركزية والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وما تقوم به وزارة الداخلية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا من جهود عظيمة هي محل تقدير ضيوف الرحمن كافة.

وسأل سمو أمير منطقة القصيم المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء، وأن يجعله ذخراً وسنداً للإسلام والمسلمين، وأن يجزيه عظيم الأجر والثواب لما يقدمه من خدمات متتالية للحرمين الشريفين وضيوفهما، داعياً الله سبحانه أن يبارك بالجهود، وأن يجعل حج ضيوف بيت الله مبروراً وسعيهم مشكوراً ودعائهم مستجاباً، وأن يعيدهم المولى عز وجل إلى بلدانهم سالمين غانمين.