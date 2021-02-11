الادعاء في محاكمة ترامب يتهمه بالتخطيط سابقًا لإشعال أحداث اقتحام الكونغرس

قال إنه حرّض على عنف "الكابيتول" وستُظهر لكم الأدلة أنه لم يكن بريئًا

قال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ أمس الأربعاء خلال محاكمة الرئيس السابق إن دونالد ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سُرقت "ثم صار محرضًا رئيسيًّا على تمرد خطير" طال مبنى الكابيتول.

وتفصيلاً، أوضح رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين: "ستُظهر لكم الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجًا بريئًا"، وأنه "تخلى عن دوره كقائد أعلى للجيش، وصار محرضًا رئيسيًّا على تمرد خطير"، حسب "العربية نت".

وأضاف: "عندما وقعت أعمال العنف كما كان متوقعًا، واجتاحت الفوضى هذه الهيئة ومجلس النواب، سنبين لكم أنه تخلى تمامًا عن واجبه كقائد أعلى للجيش لوقف العنف وحماية الحكومة".

واعتبر عضو فريق الادعاء، النائب الديمقراطي جو نيغيوس، أن خطاب الرئيس السابق عشية الاضطرابات في الكابيتول لم يكن الأول من نوعه، مضيفًا: "هذا لم يحدث دون أن يكون هناك سبب، إنه كان جزءًا من تحرك جرى التخطيط له بشكل سابق ودقيق جدًّا خلال أشهر، شمل توجيهًا واضحًا للغاية، مفاده (اخرجوا يوم 6 يناير، ولتقاتلوا ضد المصادقة على الانتخابات"، وفق "روسيا اليوم".

وشدّد النائب على أن ترامب "هو من أشعل ذلك، وهذا الأمر كان متوقعًا". لافتًا إلى أن الرئيس السابق استخدم 3 نقاط ضمن سلسلة منطقية، كانت النقطة الأولى تقول إن "هذا كذبة كبيرة، والانتخابات تمت سرقتها"، وتمثلت الثانية في الدعوة إلى "منع السرقة"، والثالثة في التحريض على "القتال بشكل حاسم لمنع هذه السرقة".

وعرض عضو فريق الادعاء خلال الجلسة على السيناتورات لقطات فيديو، توثق هذه التصريحات من قِبل ترامب، مضيفًا بأن الحشد الذي شارك في الاضطرابات كان يستجيب لإملاءات الرئيس السابق.

وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء جلسات محاكمة ترامب في إطار عملية عزله، يُتهم فيها بالتحريض على التمرد، وانطلقت في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قِبل بعض أنصاره يوم 6 يناير خلال موجة اضطرابات، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ويوم 13 يناير صوّت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى بالكونغرس، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار التشريع الذي ينص على مساءلة ترامب؛ وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.