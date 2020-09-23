القيادة تتلقى برقيتَي تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني

عباس: دولتنا شعباً وحكومة وقيادة تثمّن مواقفكم التضامنية الداعمة لنا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من الرئيس محمود عباس؛ رئيس دولة فلسطين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وهنّأ "عباس"؛ باسم دولة فلسطين وشعبها واسمه شخصياً، خادم الحرمين الشريفين، وحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة.

وقال: دولة فلسطين، شعباً وحكومة وقيادة، تثمّن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم ووقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدّساتنا".

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ودعا "عباس"، الله -عزّ وجل-، أن يمن على المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء، مثمّناً ما حققته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة في جميع المجالات.