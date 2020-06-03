روسيا تسجّل 8536 إصابة بكورونا و178 وفاة

إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 432277

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 180 وفاة و8.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة؛ ما يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بمعدلات اليوم السابق.

وأكّدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي وفاة 178 مصاباً بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 182 وفاة في اليوم السابق؛ لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في عموم البلاد 5215 حالة وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" شهد معدل الإصابات اليومية بالفيروس التاجي الذي يسبّب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير انخفاضاً طفيفاً لليوم الثالث على التوالي، برصد السلطات الصحية 8536 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 8863 إصابة، أمس الثلاثاء، و9035 إصابة، الإثنين، و9268 إصابة، الأحد.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 432277، بما في ذلك 231105 حالات نشطة.

ويعود أكبر عدد من الوفيات والإصابات الجديدة (61 وفاة و1842 إصابة)، إلى العاصمة موسكو التي تتصدّر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضرراً بالجائحة بـ 187216 إصابة مؤكّدة، و2685 حالة وفاة.

وتماثل 8972 شخصا للشفاء من فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 195957 شخصا.

وأجري في روسيا حتى الآن 11.4 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي.