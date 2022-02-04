"الفيصل": فخور بوجود بعثة المملكة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

شكر القيادة على جهودها في تحقيق أحلام شباب الوطن

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن سعادته وفخره بمشاركة المملكة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين 2022، للمرة الأولى في التاريخ، مشيداً بدور القيادة في مساعدة شباب الوطن على تحقيق أحلامهم.

وعبّر "الفيصل" عن سعادته من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "سعيد بحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية "بكين"، وفخور بوجود البعثة السعودية للمرة الأولى في تاريخ الدورة.

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لقيادتنا -حفظها الله- التي مكّنت شبابنا في كل المجالات، وحوّلت أحلامنا إلى واقع نعيشه".

ويرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، التي انطلقت اليوم الجمعة وتستمر حتى الـ20 من فبراير الجاري في العاصمة الصينية بكين.

وتشارك المملكة لأوّل مرّة في الأولمبياد الشتوي عن طريق لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب؛ لكونه أول سعودي يشارك في الدورات الشتوية، وذلك في مسابقة التزلج الألبي Alpine Skiing وتحديدًا في رياضة التزلّج على المنحدرات العملاقة Giant Slalom، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، مسجّلًا اسمه كأوّل سعودي يشارك في الدورة الشتوية منذ انطلاقها عام 1924م.

ويضم الوفد السعودي كلاً من: الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وأضواء العريفي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية.