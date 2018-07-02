بتقييم 40 ألف مستفيد عن الخدمات الصحية.. القصيم تتصدر وجازان وبيشة تتذيلان

40 ألف شخص شاركوا في تقييم خدمات 500 مستشفى ومركز رعاية

أعلنت وزارة الصحة قبل قليل نتائج تقييم أربعين ألف شخص للخدمات الصحية في مناطق المملكة، لتتصدر منطقة القصيم القائمة فيما تذيلتها صحتا جازان وبيشة في نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية.

وقالت الصحة: نشكر أكثر من ٤٠ ألف شخص شاركوا في تقييم خدمات ٥٠٠ مستشفى ومركز رعاية صحية أولية بوزارة الصحة، من خلال استطلاع رأي قامت به شركة متخصصة ومستقلة؛ هدفنا أن نرفع من مستوى رضاكم.