"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين

تزامنًا مع دخول فصل الصيف بشكل رسمي، وارتفاع درجات الحرارة في معظم مدن ومناطق المملكة، بادرت جمعية شعر الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بإطلاق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين في المنطقة.



وشملت مصارف السقيا توزيع عبوات المياه والبرادات وتعبئة الخزانات. كما تسعى الجمعية لإنشاء محطة مياه دائمة لسقيا المستفيدين في المنطقة.



ودعا بدوره نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ محمد بن سائر البقمي، المحسنين إلى اغتنام العشر المباركة، والمساهمة والتبرع للجمعية؛ فسقاية الماء من أعظم الصدقات، ولاسيما أننا في شدة الحر؛ فالحاجة ماسة لذلك، والتبرع متاح وميسر عبر مصرف الراجحي والآيبان، وعبر متجر الجمعية.



ويمكن المساهمة عبر الراجحي 264608010982214 ، وللبنوك الأخرى عبر الآيبان SA0380000264608010982214.



وتسعد الجمعية بخدمة المتبرعين للتواصل والاستفسار عبر الواتساب بشكل فوري على الرقم 0533444691.