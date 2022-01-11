نتائج مذهلة لاجتماع "الخطيب وفيدريكو".. 1600 غرفة و20 فندقاً ومكتباً إقليمياً في المملكة

مجموعة فنادق راديسون تُضاعف محفظتها بحلول العام 2026

عقد في وزارة السياحة اجتماع بين أحمد الخطيب وزير السياحة وفيدريكو غونزاليز الرئيس التنفيذي لمجموعة راديسون العالمية، ونتج عن الاجتماع الاتفاق على تنفيذ خطوات هامة تهدف إلى توسيع أنشطة المجموعة العالمية في المملكة العربية السعودية ورفع محفظتها الاستثمارية نحو 50٪ من مجموع استثماراتها في الشرق الأوسط بحلول عام 2026.



وكشفت المجموعة عن افتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض خلال هذا العام 2022 بما يدعم خططًا لمضاعفة محفظتها التشغيلية بإضافة عدد أكبر من الفنادق في مختلف المناطق. وأشارت المجموعة إلى استحداث فرص توظيف تضمن خطتها الخمسية التي تهدف إلى توسيع محفظتها التشغيلية في المملكة.



وأوضحت مجموعة راديسون أنها تعمل تعزيز نشاطها في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح 20 فندقاً قيد الإنشاء والتطوير حالياً لتضاف إلى 24 فندقاً ومنتجعاً ووحدات فندقية تشغلها المجموعة في المملكة العربية السعودية.



وسيتم افتتاح الفنادق الجديدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ويتضمن التوسع طرح 600 غرفة فندقية في جدة، ونحو 1000 غرفة فندقية في مكة المكرمة وإطلاق علامة راديسون إنديفيديوالز.



ومن المُقرر تدشين فنادق أخرى؛ منها فندق راديسون بلو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وفندق مانسارد الرياض، وفندق راديسون كوليكشن؛ وهو الفندق الثاني للعلامة التجارية الفاخرة "راديسون كوليكشن" في الرياض.



من جهته أثنى أحمد الخطيب وزير السياحة على الخطوات التي أعلنت عنها مجموعة راديسون، وقال: "يعتبر التزام مجموعة فنادق راديسون بتطوير فنادق جديدة في المملكة وافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض إسهاماً فاعلاً مع وزارة السياحة لتعزيز الخطوات التي تتّبعها المملكة لتحقيق هدفها المتمثّل باستقبال 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.



وأضاف الخطيب: يعد هذا التعاون استكمالاً لشراكاتنا مع علامات فندقية رائدة عالمياً، معتبراً أن مواصلة الشراكة مع القطاع الخاص جزء مهم من استراتيجية السياحة في المملكة العربية السعودية.



من جهته عبر فيدريكو غونزاليز الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق راديسون، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية ولقاء وزير السياحة، مؤكداً على الشراكة بين المجموعة والمملكة، والتى تهدف إلى توسيع محفظة الفنادق والعلامات التابعة للمجموعة، وبالنسبة لنا تمثل المملكة العربية السعودية منطقةً رئيسةً في مجال التنمية، ويتجلّى ذلك في توسعنا السريع في السوق السعودي بالتوافق مع رؤية 2030.