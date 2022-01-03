فتح باب التسجيل لـ 30 قائدًا في برنامج قادة الترفيه

ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح باب التسجيل في برنامج تطوير قادة الترفيه، وذلك ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"، حيث يستهدف البرنامج تأهيل 30 قائدًا في قطاع الترفيه، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتساب إستراتيجيات متنوعة على نطاق واسع، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك بعد إطلاق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مبادرة "صنّاع السعادة"، سبتمبر الماضي 2021، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه، وتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية في القطاع، وذلك في إطار إستراتيجيتها التي تركّز على تطوير وتأهيل الكوادر المحلية.

ويأتي برنامج تطوير قادة الترفيه ضمن العديد من البرامج التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات والشركات ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"، حيث يسعى إلى ابتعاث 30 قائدًا وقائدة من مستوى القيادات التنفيذية في القطاع لتدريبهم في مجالات التطوير القيادي، بالتعاون مع أفضل الجامعات وشركات الترفيه العالمية.

ويمتد البرنامج لفترة 6 أشهر، كما يحتوي على ورش عمل في المملكة وأخرى خارجها، إضافة إلى زيارات لشركات رائدة حول العالم للاستفادة من خبراتها، بجانب توفير البرنامج لتعليم إلكتروني ذاتي للمستفيدين، كما يشترط البرنامج أن يكون المتقدم قائدًا في مجال الترفيه ولديه خبرة عملية في الإدارة التنفيذية أو المتوسطة، كما تشترط الالتزام بالبرنامج ولا تشترط التفرغ التام.

يذكر أن مبادرة "صنّاع السعادة" ستدعم أكثر من 100 ألف شاب وشابة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في قطاع صناعة الترفيه، لتعزيز استدامة صناعة القطاع الترفيهي في المملكة، من خلال كوادر وطنية متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بجميع اختصاصاتها الهامة لتفعيل القطاع، حيث أن المبادرة ستُسهم في توليد الفرص الوظيفية، ورفع نسبة التوطين في القطاع، وتوفير الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع.