بدءًا من الغد.. طيران الإمارات يستأنف نقل المسافرين إلى بعض الوجهات

مع اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي تفشي كورونا

أعلنت مطارات دبي، اليوم السبت، أن طيران الإمارات سيستأنف نقل مسافرين إلى بعض الوجهات اعتبارًا من الغد، وذلك بعد اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مطارات دبي، أن المسافرين سيخضعون للمسح الحراري، لضمان سلامتهم.

ويأتي هذا القرار بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات يوم 24 مارس وحتى إشعار آخر.