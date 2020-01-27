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قال: بقي على الصيف وفقاً لتعامد الشمس على السرطان 145 يوماً

"المسند" يعلن موعد انتهاء فصل الشتاء ودخول الربيع

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إنه بقي 53 يوماً على دخول فصل الربيع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الـ37 من فصل #الشتاء، وبقي على فصل #الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل #الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، مبيناً بقي على #رمضان 88 يوماً.