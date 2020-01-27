"المسند" يعلن موعد انتهاء فصل الشتاء ودخول الربيع

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إنه بقي 53 يوماً على دخول فصل الربيع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الـ37 من فصل #الشتاء، وبقي على فصل #الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل #الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، مبيناً بقي على #رمضان 88 يوماً.
الدكتور عبدالله المسند انتهاء فصل الشتاء دخول الربيع
قال: بقي على الصيف وفقاً لتعامد الشمس على السرطان 145 يوماً
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إنه بقي 53 يوماً على دخول فصل الربيع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الـ37 من فصل #الشتاء، وبقي على فصل #الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل #الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، مبيناً بقي على #رمضان 88 يوماً.