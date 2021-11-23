شرطة جازان تضبط 160 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بالدائر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر، وأُوقِف واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.
داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر، وأُوقِف واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.