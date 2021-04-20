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لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 255 كيلومتراً جنوب مدينة سينابانج، وعلى عمق 10 كيلومترات .

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.