الزعاق: بعد أسبوع تبدأ الشمس بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية

قال: بطريقها لبلوغ مدار السرطان والذي يمر على ثلاث دول خليجية

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن الشمس مازالت تتحرك لجهة الشمال.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعد أسبوع تبدأ بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية في طريقها لبلوغ مدار السرطان العالمي والذي يمر على ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

الدكتور خالد بن صالح الزعاق

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:18 PM

قال: بطريقها لبلوغ مدار السرطان والذي يمر على ثلاث دول خليجية

الزعاق: بعد أسبوع تبدأ الشمس بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن الشمس مازالت تتحرك لجهة الشمال.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعد أسبوع تبدأ بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية في طريقها لبلوغ مدار السرطان العالمي والذي يمر على ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

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