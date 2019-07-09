النصر: خمسة من الأعضاء الذهبيين يرفضون المشاركة في الانتخابات

أعلن خمسة من قائمة أعضاء نادي النصر الذهبيين -التي تضم 15 عضواً- امتناعهم عن التصويت في انتخابات نادي النصر والمقرر عقدها نهاية الأسبوع، وضمت القائمة فهد المشيقح، سعد آل مغني، عبدالعزيز بغلف، يوسف القفاري، الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن.

وقال فهد المشيقح: النصر الكبير، نصر الأمجاد، كان ومازال وسيبقى أمانة في عنقي وعنق ابني، لن نصوت للقوائم الخمس انتهى.

وأعلن فهد العجلان امتناعه قائلاً: صوتي أمانة، والنصر أمانة في أعناق محبيه وجمهوره، ولذلك لن أصوّت لأي من المرشحين الخمسة مع الاحترام والتقدير لهم.

أما سعد آل مغني فقد قال: التصويت ذمة وأمانة والنصر كيان كبير وكيان عالمي وخلفه جمهور عاشق، صوتي ذهب لن أعطيه أي شخص من المترشحين الخمسة صوتي للشامخ سعود آل سويلم.

وأعلن الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود عن رفض الأميرة الجوهرة التصويت وذكر: النصر كيان شامخ وهو مصدر فخر لكل منسوبيه، عرفناهُ كبيراً وسيبقى كبيراً للأبد، ومن هنا وباسم أختي الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن بن ناصر أعلن عدم التصويت للقوائم الخمس.

يذكر أن المرشحين لرئاسة النصر خمسة أشخاص هم: صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت، إبراهيم العثمان.