من باكستان وسويسرا ونيوزيلندا.. هنا آخر تطورات "الجائحة"

الأخيرة سجلت 3 إصابات جديدة قبيل قرار تخفيف القيود بشكل أكبر

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 30466 شخصًا، بعدما تم تسجيل 292 حالة إصابة جديدة اليوم الاثنين، كما ارتفعت عدد حالات الوفاة إلى 662 حالة بعدما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 8212 في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت السلطات الصحة في باكستان، بأنه تم تسجيل 261 حالة في العاصمة إسلام آباد؛ بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 679 حالة في إسلام آباد، 11480 حالة في إقليم السند، و11093 حالة في إقليم البنجاب، و2017 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 422 حالة في منطقة جلجت بلتستان.

ومن أوروبا فقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30305 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1833 حالة؛ بينما تَمَاثل للشفاء 26600 شخص.

ومر نحو عشرة أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.

ومن جهة أخرى، سجلت نيوزيلندا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفف القيود بشكل أكبر، وتسمح لعدد أكبر من المتاجر والأنشطة الترفيهية باستئناف عملها بعد توقف استمر أسابيع.

وتشهد نيوزيلندا تدابير عزل عام بموجب قيود "المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر تم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل، واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق إجراءات اجتماعية صارمة على كثيرين من مواطنيها ومتاجرها؛ مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إنه تم يوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19؛ وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وأضافت أن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة. وأضافت أن 93% من كل الحالات المؤكدة والمحتملة تعافت.