شرطة "الشرقية": القبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مقيم عربي بالعقد الثالث من العمر)؛ قام بإشعال النار في عدد من المركبات في مقر الشركة التابعة لها في محافظة الجبيل، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.