أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة على جازان وجريان الأودية

الدفاع المدني تدعو للحيطة والحذر

يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة، يسيل على أثرها عدد من الأودية، كما تشهد محافظة هروب تساقط البرد.



ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.