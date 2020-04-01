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بعد إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيمبابوي إلى 8 حالات

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أعلنت الحكومة الزيمبابوية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ثمانية أشخاص.

وكان رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.