"زوجتي وأبنائي جوعى".. ماذا فعل حرس "أردوغان" بمواطن صرخ في وجهه؟!

هتف داخل القاعة: فصلوني من عملي بحجة "الانقلاب" ولا يعترفون بقرار المحكمة

فاجأ مواطن تركي عاطل عن العمل، الحضور أثناء كلمة الرئيس التركي رئيس حزب العدالة والتنمية رجب أردوغان، أمس الأربعاء، أمام تكتل نواب حزبه، بالهتاف: "أبنائي جوعى".

وهتف المواطن أثناء كلمة أردوغان"، صارخاً: "فصلوني من عملي بحجة مشاركتي في المحاولة الانقلابية. زوجتي وأبنائي جوعى. ساعدني، فهم لا يعترفون بقرار المحكمة".

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، لم يُسمع صوت هذا المواطن مجدداً طوال الكلمة، حيث قام الحراس بطرد الرجل إلى خارج مقر البرلمان.

ووفق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018، فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أُعلِنت عقب محاولة انقلاب يوليو 2016 واستمرت عامين كاملين.

ووفق بيانات رسمية، سجل رقم البطالة في تركيا 4 ملايين و308 آلاف شخص.