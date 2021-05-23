نجران.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا ويدمة)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 09:40 AM

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

نجران.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا ويدمة)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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