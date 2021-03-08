الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة

أهاب بالمجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لوضع حدٍ لهذه الاعتداءات الإرهابية

أدان رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله بتغريدة له على حسابه في تويتر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس التنورة والحي السكني في مدينة الظهران وكذلك الأعيان المدنية في بقية المدن في المملكة العربية السعودية، وأهاب بتغريدته بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، كما وصفها فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع المملكة.

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08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 12:46 AM

أهاب بالمجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لوضع حدٍ لهذه الاعتداءات الإرهابية

الرئيس الجيبوتي يدين الاعتداءات التي طالت الميناء والحي السكني برأس تنورة

أحمد البراهيم

الرياض

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أدان رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله بتغريدة له على حسابه في تويتر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت ميناء رأس التنورة والحي السكني في مدينة الظهران وكذلك الأعيان المدنية في بقية المدن في المملكة العربية السعودية، وأهاب بتغريدته بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، كما وصفها فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله، مؤكدًا تضامن بلاده المطلق مع المملكة.

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