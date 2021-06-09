نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المستشار الخاص لأمير المنطقة

في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج

أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله- في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

وقدّم العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 06:36 PM

في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المستشار الخاص لأمير المنطقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله- في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

وقدّم العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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