تفعيلاً لمبادرتَي ولي العهد.. رئاسة الحرمين تدشّن مبادرة "ساحات الحرم الخضراء"

السديس: هاتان المبادرتان تعكسان اهتمام المملكة بالمحافظة على المناطق الخضراء

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمبادرة "ساحات الحرم الخضراء"، وذلك بزرع عدد من الأشجار في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام؛ ذلك تفعيلاً لمبادرتَي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإطلاق مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وقال إن هاتين المبادرتين تعكسان اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في المحافظة على المناطق الخضراء في بلادنا الحبيبة، وكذلك حماية الأرض والطبيعة.

وأردف، إن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ من أهدافها المحافظة على المناطق الخضراء، وزيادة المناطق الخضراء، ورفع نسبة المحميات، وكل ذلك يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمقدرات دولتنا المباركة.

وفي الختام، دعا أن يديم على هذه البلاد قيادتها، وأن يبارك في الجهود التي تقدمها للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وتطورها.