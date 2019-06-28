شاهد.. المركز الإعلامي بقمة العشرين في أوساكا

تعقد يومي الجمعة والسبت ويرأس وفد السعودية ولي العهد

اتسم المركز الإعلامي والمرافق المساندة المعدة لقمة العشرين في أوساكا باليابان؛ بالبساطة وتوفُّر مساحات وتجهيزات تساعد على أداء الأعمال الخاصة بالإعلاميين والصحفيين لتغطية القمة التي يشارك فيها 37 زعيمًا ومسؤولًا، بينهم قادة "مجموعة العشرين"؛ حيث يرأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظه الله.



وانطلقت قمة العشرين اليوم في مدينة أوساكا، وهي المدينة التي ازدهرت كمركز تجاري واقتصادي لليابان عبر أكثر من 4 قرون، ومن المقرر أنه ستجرى مناقشات عن مواضيع مختلفة، تشمل التجارة الحرة وغيرها.