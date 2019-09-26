أمير الرياض يستقبل المدير الجديد لـهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة

ثمن جهود منسوبي الفرع

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، عقب تكليفه مديرًا عامًا للفرع.

وتمنى أمير الرياض التوفيق والنجاح لـ"العسيري" في عمله، مثمنًا جهود منسوبي فرع الهيئة.