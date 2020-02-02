"قرقاش": أنقرة تتدخل في الشأن العربي لتُعيد إنتاج أوهام استعمارية ولّى زمنها

قال: لغتها السياسية المتدنية أصبحت سِمَة من سمات خطابها تجاه دول الخليج

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك، والتي أصبحت سِمَة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته، مؤسفة.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" اليوم: مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته؛ ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي، وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولّى زمنها.