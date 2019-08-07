"الحربي" إلى رتبة عميد بـ"حرس الحدود"

تلقّى العميد سعد بن محمد السالمي الحربي، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عميـد" بحرس الحدود.

وعبّر العميد "الحربي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.