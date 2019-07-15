بالفيديو.. انفجار مستودع عسكري إسرائيلي

تقديرات أرجعته لعطل تقني

اندلع حريق هائل اليوم (الاثنين)، على أثر انفجار ضرب مستودعاً للصناعات العسكرية تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة على شاطئ البحر المتوسط.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد سحب الدخان الكثيف من موقع الانفجار.

ونقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن "خللاً في مستودع لتخزين قنابل الدخان، أدى إلى حدوث انفجار أعقبه حريق كبير"، فيما رجحت التقديرات الأولية أن "يكون الانفجار وقع نتيجة لعطل تقني تسبب بانبعاث دخان".