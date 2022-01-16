بمشاركة خبراء عالميين.. "الوطني للتعليم الإلكتروني" ينظم المؤتمر الدولي لتنمية القدرات البشرية

يستشرف مستقبل القطاع في المملكة وأثره على تمكين الكوادر الوطنية من المنافسة في سوق العمل

ينظم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني المؤتمر الدولي "التعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية"، خلال الفترة 24- 27 يناير 2022م بمدينة الرياض، بمشاركة مجموعة من الخبراء العالميين من مختلف دول العالم، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.



ويستشرف المؤتمر مستقبل التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة وأثره على التنمية البشرية في القطاع لتمكين الكوادر الوطنية من المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.



ويهدف إلى استعراض الخـبرات والتجارب العالمية المتعلقة بالابتكار في توظيف التعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية من مختلف دول العالم، ومناقشة أهم التحديات المتعلقة بتنمية القدرات البشرية وفرص التعليم والتدريب الإلكتروني وسبل تجاوزها، ويسلط الضوء على الابتكار في توظيف التعليم والتدريب الإلكتروني في تنمية القدرات البشرية بمشاركة خبراء وممارسين عالميين من مختلف دول العالم، ومناقشة سبل تعزيز وتطوير المهارات وإعادة التأهيل لمهارات جديدة والتعلم مدى الحياة من خلال عرض تجربة منظمة اليونسكو UNESCO، ومنظمة العمل الدولية ILO، والاتحاد الأوروبي، والهند، ودول أخرى، إضافةً إلى تسليط الضوء على أبرز إستراتيجيات المنصات التعليمية وعرض تجربة منصات edX وCoursera وFutureLearn في تعزيز المهارات وتلبية متطلبات المستقبل.



ويناقش المؤتمر المسارات المرنة والشهادات المصغرة ودورها في تعزيز المهارات والأسهام في المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني كأحد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية لمواكبة الاحتياجات المتسارعة ومتطلبات المستقبل، كما يصاحبه عدد من ورش العمل يقدمها خبراء وممارسون عالميون من مختلف دول العالم.



ودعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الممارسين والمهتمين بحضور المؤتمر الدولي "التعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية" إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: elhcd.nelc.gov.sa.