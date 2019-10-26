حالة أتربة بنجران و"المدني" تنبّه مرضى الربو وقائدي المركبات

"الأرصاد": رياح وأتربة على عدد من محافظات المنطقة حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، ويدمه، وحبونا، وخباش، وثار، وشرورة، تستمر حتى الـثامنة مساءً.