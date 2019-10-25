رازفان: سنخوض مباراة مهمة.. الجميع سيقاتل على النقاط الثلاث

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، جاهزية فريقه لملاقاة النصر في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مواجهة مهمة ونحن متشوقون لخوض هذا اللقاء".

وأضاف: تسير تحضيراتنا على أسس جيدة، ونتسلح بالثقة والحماس.

وعن غياب الثلاثي أمير كردي ومحمد كنو وعمر خريبين قال: "الجميع هنا مستعد لخوض المباراة، والإصابات لن تؤثر علينا".

وتطرق لوضع الهلال والنصر وقال: الفريقان يقدمان مستويات جيدة في الجانبين الدفاعي والهجومي".

وأضاف: ستكون مباراة قوية والجميع سيقاتل من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.