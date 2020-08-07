الرياض تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا.. والانخفاض مستمر

78 حالة تعافٍ ترفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 48.522

واصلت مدينة الرياض، اليوم، تسجيل الانخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث شهدت 89 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 258.793 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.928 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 78 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48.522.

وقد تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 848 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 04:33 PM

78 حالة تعافٍ ترفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 48.522

الرياض تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا.. والانخفاض مستمر

ذياب الشمري

الرياض

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واصلت مدينة الرياض، اليوم، تسجيل الانخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث شهدت 89 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 258.793 حالة؛ فيما ارتفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.928 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 78 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48.522.

وقد تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 848 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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