محافظة جدة تعلن القبض على مهشم كاميرات ساهر

حذرت كل من يعبث بالممتلكات العامة

أعلنت محافظة جدة عبر صفحتها على تويتر أن الجهات الأمنية بالمحافظة تمكنت بعد توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز من ضبط المعتدي على كاميرات الرصد الآلي "ساهر" بأحد شوارع المحافظة.

وبينت أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية في حقه وسيحال للجهات المختصة.

وحذرت محافظة جدة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة بأنه سيكون عرضة للجزاء .