"اللواء الأحمدي" يكرم عددًا من منسوبي أمن المسجد الحرام

نقل لهم شكر مدير الأمن العام داعيًا الله أن يوفقهم لمواصلة عطائهم

بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرّم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وعددًا من منسوبي القوة نظير جهودهم الأمنية.

ونقل "الأحمدي" شكر مدير الأمن العام لمنسوبي القوة داعيًا المولى أن يوفقهم لمواصلة عطائهم المتميز، وأن يكون هذا التكريم دافعًا لهم ولزملائهم لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

وعبّر قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى العقيل بدوره عن شكره لمدير الأمن العام على دعمه الدائم، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم والذي يعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله.