روسيا والنظام السوري يقصفان إدلب برًا وجوًا.. والمدنيون يفرّون

تضرر مقر الدفاع المدني.. والهجمات تؤدي لمقتل وإصابة 7 أشخاص

شنت القوات الروسية، اليوم، ضربات جوية على أجزاء في محافظة إدلب السورية بشمال غرب البلاد، والتي تعد آخر معقل رئيس للمعارضة.

ونقلت "رويترز" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قوله: طائرات حربية يعتقد أنها روسية قصفت الريف الجنوبي لإدلب وقرية في محافظة حماة القريبة.

وأفاد الدفاع المدني الذي يقدم خدماته في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بأن الضربات الجوية ألحقت أضرارًا بمقره في بلدة التمانعة في إدلب.

وذكرت "فرانس برس"، أن مئات المدنيين فرّوا من محافظة إدلب خشية هجوم وشيك للنظام السوري، بعد أن استهدف النظام بالمدفعية مجدداً اليوم قرى وبلدات في الريف الجنوبي الشرقي في إدلب، مما تسبب في مقتل مدني واصابة ستة آخرين بجروح.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: 180 عائلة، أي ما يعادل قرابة ألف شخص، نزحوا منذ مساء أمس الأربعاء من قراهم الواقعة في جنوب شرق إدلب نحو مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي المجاور ومنطقة عفرين الواقعة على الحدود مع تركيا وتسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت أن من شأن أي هجوم على ادلب أن يؤدي الى نزوح نحو 800 ألف شخص.